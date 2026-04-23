Россиянки взяли две бронзы чемпионата Европы по борьбе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянка Елизавета Смирнова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Тиране.

В поединке за бронзу в весовой категории до 50 кг она победила представительницу Швейцарии Свенью Юнгу.

Еще одна бронза на счету Светланы Липатовой (до 59 кг), которая победила норвежку Отели Аннет Хоэйе.