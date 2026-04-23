Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил образовательный детский комплекс
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 23.04.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил образовательный детский комплекс

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили образовательный детский комплекс

Резидент ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Резидент ОЭЗ Москвы
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил новый образовательный комплекс для детей, который помогает освоить физику, биологию, географию и окружающий мир, заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что по поручению столичного мэра Сергея Собянина город оказывает системную поддержку высокотехнологичным производствам.
"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва", который выпускает образовательные наборы, обладает собственной научной базой: у компании более 30 патентов на разработки. Это позволяет создавать инновационные продукты для подготовки будущих инженеров", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, программно-методический комплекс "Школа профессора Дроздова" разработала компания "Научные развлечения". Производство предприятия расположено на площадке "Печатники". В наборе представлено 28 профильных тем, свыше 700 научных фактов и более 580 тестов для закрепления материала. Также есть возможность добавлять собственные иллюстрации и видео. Материал рассчитан на два учебных года.
Программное обеспечение образовательного набора внесено в реестр министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, уточнили в пресс-службе. Ассортимент компании позволяет создавать интерактивную среду для непрерывной подготовки будущих кадров. Например, от детского сада до поступления в профильный вуз. Кроме того, предприятие имеет свыше 30 патентов на свои разработки.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на десяти площадках ОЭЗ площадью свыше 430 гектаров работают более 240 высокотехнологичных предприятий, которые развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Резиденты создали 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
Таким образом, благодаря решениям Москвы предприятия получают льготы и поддержку при выпуске инновационной продукции, что вносит вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов сообщил, что в столичной особой экономической зоне создают технику для экстренной помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы ультразвуковой диагностики и многое другое. Недавно здесь было запущено производство компрессионного трикотажа.
