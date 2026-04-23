В Латвии усилили контроль за русскоязычными перед Днем Победы.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Латвийские власти многократно усилили контроль за русским населением в преддверии празднования Дня Победы, они проводят опросы, как русскоязычные относятся к Великой Отечественной Войне, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.

"Перед 9 мая усиливают (контроль. — Прим. ред.) или задают вопрос. В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь — попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса", — сказал собеседник агентства, из соображений безопасности попросивший не называть его имени.