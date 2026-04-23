В Латвии усилили контроль за русскоязычными перед Днем Победы.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Латвийские власти многократно усилили контроль за русским населением в преддверии празднования Дня Победы, они проводят опросы, как русскоязычные относятся к Великой Отечественной Войне, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.
"Перед 9 мая усиливают (контроль. — Прим. ред.) или задают вопрос. В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь — попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса", — сказал собеседник агентства, из соображений безопасности попросивший не называть его имени.
Он уточнил, что сотрудники безопасности спрашивают, какое отношение у человека к Великой Отечественной войне. По его словам, под контролем не только активно протестующие против притеснения русскоязычных, но и обычные люди.
"Те, которые постоянно "на карандаше". Какие-то активисты из русских, это первая категория. Вторая категория — это те, которые в соцсетях когда-то поздравляли, выставляли какие-то публикации по случаю Дня Победы. Это обычные граждане — жители Латвии", — рассказал активист.
Он обратил внимание, что латвийские власти не признают праздника, называя День Победы "днем скорби". По словам активиста, почтить память советских солдат в Латвии теперь можно только на братских могилах.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.