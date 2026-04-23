Рейтинг@Mail.ru
В Латвии усилили контроль за русскоязычными перед Днем Победы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 23.04.2026 (обновлено: 10:33 23.04.2026)
В Латвии усилили контроль за русскоязычными перед Днем Победы

© Depositphotos.com / ingus.kruklitis.gmail.comРига
© Depositphotos.com / ingus.kruklitis.gmail.com
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Латвийские власти многократно усилили контроль за русским населением в преддверии празднования Дня Победы, они проводят опросы, как русскоязычные относятся к Великой Отечественной Войне, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.
"Перед 9 мая усиливают (контроль. — Прим. ред.) или задают вопрос. В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь — попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса", — сказал собеседник агентства, из соображений безопасности попросивший не называть его имени.
Он уточнил, что сотрудники безопасности спрашивают, какое отношение у человека к Великой Отечественной войне. По его словам, под контролем не только активно протестующие против притеснения русскоязычных, но и обычные люди.
«

"Те, которые постоянно "на карандаше". Какие-то активисты из русских, это первая категория. Вторая категория — это те, которые в соцсетях когда-то поздравляли, выставляли какие-то публикации по случаю Дня Победы. Это обычные граждане — жители Латвии", — рассказал активист.

Он обратил внимание, что латвийские власти не признают праздника, называя День Победы "днем скорби". По словам активиста, почтить память советских солдат в Латвии теперь можно только на братских могилах.
День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. В 2025 году отмечалась 80-я годовщина по случаю победы советского народа, одержавшего полную и окончательную победу над фашистской Германией.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
В миреРоссияЛатвияГерманияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала