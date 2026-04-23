17:06 23.04.2026
Кумпилов: в Адыгее последовательно реализуется поддержка семей с детьми

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Республике Адыгея последовательно реализуется весь комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Он принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова. На повестку были вынесены вопросы улучшения демографической ситуации. В ходе заседания Кумпилов доложил о выполнении в Адыгее нацпроекта "Семья".
"Мы последовательно реализуем весь комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, а также мероприятия партийных проектов "Единой России". Мы не просто выполняем установленные стандарты – мы усиливаем их, чтобы помощь была максимально ощутимой для наших жителей", - написал в своем канале в мессенджере "Макс" Кумпилов.
Глава республики пояснил, что молодые и многодетные семьи в Адыгее получают широкий спектр льгот: бесплатное лекарственное обеспечение детей, проезд школьников в общественном транспорте, предоставление земельных участков, компенсации по оплате ЖКУ, поддержку через социальные контракты. Также внедряются новые меры - дети из многодетных семей могут бесплатно проходить профессиональную переподготовку, посещать музеи и выставки.
Кроме того, по его словам, введена ежегодная субсидия на подготовку к школе. Увеличен до 100 тысяч рублей региональный материнский капитал. Молодые многодетные семьи при рождении детей с 2025 года получают выплату 300 тысяч рублей, а также расширена поддержка при выплате ипотечных кредитов.
"Поддержка начинается еще до рождения ребенка: студентки, вставшие на учет по беременности, получают 100 тысяч рублей. Молодые мамы до 26 лет – по 25 тысяч рублей при рождении первого и второго ребенка. Работают службы сопровождения будущих родителей, действуют "Пункты проката" для малоимущих семей", - подчеркнул Кумпилов.
Он добавил, что в Адыгее также развивается корпоративная социальная политика – бизнес вовлекается в поддержку семей. Особое внимание уделяется поддержке членов семей участников СВО. Также в республике трудоустраивают родителей несовершеннолетних детей: в прошлом году работу получили 247 человек, имеющих детей.
Кумпилов отметил, что такая системная работа уже дает результат. В республике проживает более 9,6 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются свыше 31,5 тысячи детей – и их число продолжает расти.
