Кумпилов призвал жителей Адыгеи голосовать за территории благоустройства

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей республики голосовать за благоустройство территорий на 2027 год.

Он напомнил, что с 21 апреля по 12 июня 2026 года проходит Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства.

"В этот период жителям девяти муниципалитетов республики нужно определиться с выбором, какие из объектов будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что по этому же проекту до конца 2026 года будут благоустроены три общественных территории: сквер возле Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Майкопе; детская площадка около Дома культуры в ауле Новобжегокай; детско-спортивная площадка в Яблоновском. Важно, что эти объекты для благоустройства в прошлом году выбрали сами жители.

Сейчас с учетом мнения населения формируют список очередных объектов для благоустройства в 2027 году. При этом изменены условия конкурса, в результате чего увеличилось число проектов – участников конкурса. Теперь голосование пройдет в населенных пунктах, где проживает более 20 тысяч человек, а также в опорных населенных пунктах. Всего на выбор представлены территории в девяти муниципальных образованиях республики.