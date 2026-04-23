Экс-глава департамента профессионального футбола РФС умер в 71 год

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший глава департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) и экс-заместитель генерального секретаря организации Сергей Куликов скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте организации.
Причины смерти экс-функционера не называются.
"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Куликова", - говорится в заявлении.
Куликов работал в РФС с 1992 года. В последние годы он был членом комитета ветеранов и советником президента организации.
