В Кремле ответили на вопрос о новых инициативах по добыче нефти - РИА Новости, 23.04.2026
13:39 23.04.2026 (обновлено: 13:45 23.04.2026)
Песков: новых инициатив по добыче нефти на фоне блокады Ормуза пока нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России по линии ОПЕК+ пока нет новых инициатив по добыче нефти, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новых инициатив по добыче нефти на фоне блокады Ормузского пролива у России по линии ОПЕК+ пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо других инициатив сейчас пока на повестке дня нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли Москва предлагать партнерам в рамках ОПЕК+ дополнительные решения на фоне возобновления блокады Ормузского пролива.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ормузский проливРоссияМоскваДмитрий ПесковОПЕК
 
 
