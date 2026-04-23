В Кремле ответили на вопрос о новых инициативах по добыче нефти

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новых инициатив по добыче нефти на фоне блокады Ормузского пролива у России по линии ОПЕК+ пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо других инициатив сейчас пока на повестке дня нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли Москва предлагать партнерам в рамках ОПЕК+ дополнительные решения на фоне возобновления блокады Ормузского пролива.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.