Песков ответил на вопрос о гостях на параде Победы

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о гостях парада Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, действительно ли парад Победы в Москве 9 мая посетят "порядка 20" глав государств и правительств.
"Вы знаете, мне ничего неизвестно о таком порядке, я вам честно скажу. Но, безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы", - сказал Песков журналистам.