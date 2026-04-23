Песков ответил на вопрос о гостях на параде Победы
13:32 23.04.2026 (обновлено: 13:38 23.04.2026)
Песков ответил на вопрос о гостях на параде Победы

Песков: Кремль своевременно сообщит о гостях парада Победы в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрию Пескову задали вопрос о том, действительно ли парад Победы в Москве 9 мая посетят "порядка 20" глав государств и правительств.
  • В ответ он заявил, что Кремль своевременно сообщит о гостях парада Победы в Москве.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о гостях парада Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, действительно ли парад Победы в Москве 9 мая посетят "порядка 20" глав государств и правительств.
"Вы знаете, мне ничего неизвестно о таком порядке, я вам честно скажу. Но, безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы", - сказал Песков журналистам.
