ЕС с двухмесячной задержкой утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросовет с двухмесячной задержкой окончательно утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

Там также приняли 20-й пакет антироссийских санкций.

Большая часть финансирования пойдет на вооружение, остаток — на поддержку украинского бюджета.

От Киева ожидают борьбы с коррупцией и возврата выплаты при получении "репараций" от России.

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Разблокирован кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспечивающий финансовую и военную поддержку на 2026-2027 годы", — написал он в соцсети X

При этом, как утверждается, Киев будет обязан вернуть эту сумму только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России . Кроме того, финансирование обещают увязать со "строгими условиями" по борьбе с коррупцией на Украине.

Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, остаток — на поддержку украинского бюджета.

Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом:

расходы — около 120 миллиардов евро;

доходы — в лучшем случае 70 миллиардов;

дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.

Государственный долг при этом вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.

Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

А два дня назад Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил его ремонт и готов возобновить поставки. О том же накануне сообщила и венгерская нефтегазовая компания MOL. В тот же день постпреды ЕС согласовали выделение кредита для Киева.