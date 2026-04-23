ЕС с двухмесячной задержкой утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросовет с двухмесячной задержкой окончательно утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
- Там также приняли 20-й пакет антироссийских санкций.
- Большая часть финансирования пойдет на вооружение, остаток — на поддержку украинского бюджета.
- От Киева ожидают борьбы с коррупцией и возврата выплаты при получении "репараций" от России.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"Разблокирован кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспечивающий финансовую и военную поддержку на 2026-2027 годы", — написал он в соцсети X.
При этом, как утверждается, Киев будет обязан вернуть эту сумму только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Кроме того, финансирование обещают увязать со "строгими условиями" по борьбе с коррупцией на Украине.
Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, остаток — на поддержку украинского бюджета.
Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом:
- расходы — около 120 миллиардов евро;
- доходы — в лучшем случае 70 миллиардов;
- дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.
Государственный долг при этом вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.
Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
А два дня назад Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил его ремонт и готов возобновить поставки. О том же накануне сообщила и венгерская нефтегазовая компания MOL. В тот же день постпреды ЕС согласовали выделение кредита для Киева.
Помимо этого, совет сегодня принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.