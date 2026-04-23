В Красноярске продлили меру пресечения матери, доведшей сына до истощения
19:06 23.04.2026 (обновлено: 19:13 23.04.2026)
В Красноярске продлили меру пресечения матери, доведшей сына до истощения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кировский районный суд Красноярска продлил меру пресечения девушке, обвиняемой в жестоком обращении с ребенком.
  • По версии следствия, 21-летняя девушка умышленно не кормила и не поила своего трехлетнего сына, что привело к его крайнему истощению.
  • Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца, до 26 июня 2026 года включительно.
КРАСНОЯРСК, 23 апр – РИА Новости. Кировский районный суд Красноярска продлил меру девушке, которая в феврале оставила своего трехлетнего ребенка в условиях полной антисанитарии в запертой квартире и намеренно его не кормила, сообщает объеденная пресс-служба красноярских судов.
Региональный главк СК РФ сообщал о том, что 21-летняя девушка умышленно не кормила и не поила своего ребенка, не следила за его гигиеной и развитием. Все это привело к крайнему истощению мальчика. В феврале его нашли в запертой квартире сотрудники полиции.
"Кировским районным судом Красноярска рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Б., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктов "в" частью 2 статьей 105 УК РФ – покушение на убийство… Постановлением … суда от 23 апреля Б. продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, то есть по 26 июня 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
