В Красноярске экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста
10:13 23.04.2026
В Красноярске экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

Экс-чиновницу из Красноярска отправили в СИЗО за побег из-под домашнего ареста

Статуя Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая чиновница администрации Красноярска, обвиняемая в мошенничестве с муниципальной землей, сбежала из-под домашнего ареста.
  • За это ее отправили в СИЗО.
КРАСНОЯРСК, 23 апр – РИА Новости. Бывшая чиновница администрации Красноярска, обвиняемая в мошенничестве с муниципальной землей, отправлена в СИЗО после того, как она сбежала из-под домашнего ареста, перерезав электронный браслет, и попыталась оказать давление на свидетелей, сообщает краевая прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в Красноярске расследуется уголовное дело о краже муниципальной земли площадью 660 квадратных метров в СНТ "Ручеек". По версии следствия, землю оформили в частную собственность по поддельным документам. В схеме участвовали две женщины, обе в прошлом работавшие в городских структурах, отвечавших за земельные вопросы. Суд отправил их под домашний арест.
"Одна из фигуранток решила, что может пренебречь установленными судом ограничениями. Наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка её не остановило. Она просто перерезала ремень электронного браслета – того самого, который следит за передвижением, – и ушла из дома. А потом попыталась надавить на подельницу и её дочь: уговаривала изменить показания", - говорится в сообщении.
В связи с нарушением условий домашнего ареста и попыткой вмешательства в ход следствия прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и заменил домашний арест на заключение под стражу. Теперь бывшая чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 16 мая, отмечают в прокуратуре.
