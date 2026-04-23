В Красноярске экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

КРАСНОЯРСК, 23 апр – РИА Новости. Бывшая чиновница администрации Красноярска, обвиняемая в мошенничестве с муниципальной землей, отправлена в СИЗО после того, как она сбежала из-под домашнего ареста, перерезав электронный браслет, и попыталась оказать давление на свидетелей, сообщает краевая прокуратура.

В связи с нарушением условий домашнего ареста и попыткой вмешательства в ход следствия прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и заменил домашний арест на заключение под стражу. Теперь бывшая чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 16 мая, отмечают в прокуратуре.