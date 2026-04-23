"Реал" договорился о новом контракте со своей звездой

- "Реал" достиг договоренности о новом контракте с Винисиусом Жуниором.
- Соглашение будет носить долгосрочный характер.
- Но Винисиус не станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, наибольшая зарплата будет у Мбаппе.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" достиг договоренности о новом контракте с футболистом Винисиусом Жуниором, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
По информации журналиста, новое соглашение с бразильским нападающим будет носить долгосрочный характер. Сторонам осталось уладить детали контракта. Отмечается, что наибольшая зарплата в клубе по-прежнему будет у нападающего Килиана Мбаппе.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).