Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
20:59 23.04.2026 (обновлено: 21:13 23.04.2026)
"Реал" договорился о новом контракте со своей звездой

Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Реал" достиг договоренности о новом контракте с Винисиусом Жуниором.
  • Соглашение будет носить долгосрочный характер.
  • Но Винисиус не станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, наибольшая зарплата будет у Мбаппе.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" достиг договоренности о новом контракте с футболистом Винисиусом Жуниором, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
Ранее El Nacional сообщал, что Винисиус может покинуть "Реал", если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год. Отмечалось, что бразилец останется, если он станет самым высокооплачиваемым игроком "сливочных".
По информации журналиста, новое соглашение с бразильским нападающим будет носить долгосрочный характер. Сторонам осталось уладить детали контракта. Отмечается, что наибольшая зарплата в клубе по-прежнему будет у нападающего Килиана Мбаппе.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала