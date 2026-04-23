Врачи в Московской области провели почти 1,6 миллиона онлайн-консультаций - РИА Новости, 23.04.2026
16:13 23.04.2026
Врачи в Московской области провели почти 1,6 миллиона онлайн-консультаций

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врачи Подмосковья провели почти 1,6 миллиона онлайн-консультаций с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С помощью телемедицины пациент может обсудить с медспециалистом итоги диспансеризации, пройденных исследований и анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист, а также получить корректировку лечения.
"Телемедицина сегодня позволяет пациентку закрыть большой спектр вопросов, не выходя из дома. И мы продолжаем активно развивать этот сервис. С начала года врачи в Подмосковье провели почти 1,6 миллиона онлайн-консультаций", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Такая услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел: Телемедицина", чат-бот "Денис" в мессенджере "Макс", региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122.
 
Московская область (Подмосковье), Медицина, онлайн-консультации, Врачи
 
 
