Силовики уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы ФСБ уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Константиновке.
- Операторы "Горыныча" также выявили и поразили два украинских пункта управления БПЛА.
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторами "Горыныча" также были выявлены и поражены два украинских пункта управления БПЛА.
Поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой "Южной" группировки войск Минобороны РФ в рамках ведения охоты на украинских диверсантов в Константиновке.
