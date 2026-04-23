Силовики уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В ведомстве отметили, что операторами "Горыныча" также были выявлены и поражены два украинских пункта управления БПЛА.