Петр Белый выступил на конференции по долголетию в Саранске

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Основатель и председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый выступил на Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия, сообщает пресс-служба компании.

Выступая на пленарной сессии, эксперт отметил, что в России насчитывается около 60 миллионов человек с ожирением и лишним весом, при этом терапию получают лишь 3 миллиона. Перед профессиональным и научным сообществом стоит серьезная задача – раскрыть преимущества существующих сегодня технологий по борьбе с лишним весом. Современная терапия на основе GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1) применяется даже спортсменами, которым необходимо сбросить вес при сохранении мышечной массы.

Россия производит препараты нового поколения в автоинжекторах — одноразовых устройствах без консервантов, таких как фенол и бензиловый спирт. Автоинжектор уже настроен и не требует вмешательства человека, что позволяет исключить ошибки при дозировании. Уже доказано, что при самостоятельном определении дозы пациент ошибается в 30% случаев. Препараты в одноразовых автоинжекторах выпускает только "Промомед" в России и компания Eli Lilly ("Эли Лили") в США, причем американский производитель в Европу поставляет многодозовые ручки, указали в пресс-службе. Такая упаковка требует применения консервантов.

В докладе Белый подчеркнул, что, победив ожирение, которое становится причиной болезней печени, сосудистой системы, порядка 13 нозологий рака, важно задуматься о качестве жизни во всех ее аспектах. По словам Белого, люди боятся не старости, а дряхлости и немощности. Природоподобные технологии позволяют сохранять организм здоровым и формировать мышечный корсет за счет регулярных физических нагрузок. Главный страх для большинства не цифры в паспорте, а саркопения — потеря мышечной массы, которая является синонимом старости. Полноценное долголетие — это не только дополнительные годы жизни, это ее качество по нескольким направлениям: физическое, ментальное, сексуальное и эмоциональное здоровье.