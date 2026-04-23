"Не пик формы": Колесников оценил свое выступление в Финале Кубка России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил РИА Новости, что не смог подойти в оптимальной форме к Финалу Кубка России из-за возникших во время подготовки проблем со здоровьем.
Ранее Колесников выполнил квалификационный норматив в Финале Кубка России в Санкт-Петербурге для участия в чемпионате Европы в Париже.
"Подготовка строилась по-другому. Решили попробовать вернуться к работе на выносливость на 200 метров. В целом базовая работа была сделана. Но в преддверии Финала Кубка России были проблемы со здоровьем. Ничего серьезного. Просто болезни классические", - сказал Колесников.
"Неудачно последний блок работы был сделан, не полностью. Даже несмотря на это, в целом результаты не очень. Но по состоянию своему могу сказать, что меня в целом все устраивает. Просто нужно время, чтобы опять вернуться в ту форму, пиковую, уже к чемпионату России", - отметил Колесников.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.