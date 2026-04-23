МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Киргизия запросила у российских вузов 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов, сообщила министр науки, высшего образования и инноваций республики Гульзат Исаматова.

"Более 85% государственных вузов Кыргызстана сейчас активно сотрудничают с вузами Российской Федерации. Создан консорциум технических, аграрных и медицинских вузов. Каждый год проводятся дни русского языка и культуры. Это еще раз подтверждает желание нашей молодежи обучаться в вузах Российской Федерации", - уточнила министр.