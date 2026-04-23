11:55 23.04.2026
Киргизия запросила у российских вузов 300 дополнительных грантов для студентов

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Флаг Киргизии
Флаг Киргизии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киргизия запросила у российских вузов 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов.
  • Более 700 грантовых мест уже выделено российской стороной на обучение в ведущих вузах России.
  • Более 85 % государственных вузов Кыргызстана активно сотрудничают с вузами Российской Федерации.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Киргизия запросила у российских вузов 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов, сообщила министр науки, высшего образования и инноваций республики Гульзат Исаматова.
"Российская сторона в этом году выделила более 700 грантовых мест на обучение в ведущих вузах Российской Федерации. По итогам визита спикера Жогорку Кенеша (парламента - ред.) и его делегации мы запросили еще 300 мест", - рассказала министр в ходе международного общественно-делового форума традиций и ценностей Евразии в Москве.
По словам Исаматовой, студенты Киргизии очень заинтересованы в получении образования на русском языке. Ведь русский язык на пространстве евразийского региона является не только языком межнационального общения и культурного обмена, но и важным элементом интеграции в научно-техническое сотрудничество.
"Более 85% государственных вузов Кыргызстана сейчас активно сотрудничают с вузами Российской Федерации. Создан консорциум технических, аграрных и медицинских вузов. Каждый год проводятся дни русского языка и культуры. Это еще раз подтверждает желание нашей молодежи обучаться в вузах Российской Федерации", - уточнила министр.
