Детали операции "Поток" лягут в основу документальной ленты "Ленфильма"
16.04.2019
Культура
 
06:43 23.04.2026
Детали операции "Поток" лягут в основу документальной ленты "Ленфильма"

Детали освобождения курского приграничья лягут в основу ленты "Ленфильма"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области
Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киностудия «Ленфильм» планирует создать документальный фильм о событиях в приграничье Курской области.
  • В основу фильма-реконструкции лягут малоизвестные детали периода освобождения Курской области от ВСУ, в том числе операции «Поток».
  • К работе над фильмом в качестве консультантов будут привлекаться непосредственные участники событий.
ЛУГАНСК, 23 апр – РИА Новости. Детали операции "Поток" и другие малоизвестные эпизоды по освобождению курского приграничья лягут в основу документальной ленты киностудии "Ленфильм", сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в ЛНР.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что киностудия "Ленфильм" планирует запуск серии документальных фильмов на тему СВО, один из которых будет снят о событиях в приграничье Курской области.
"Это будет документальный фильм, он основан на реальных событиях", - сообщила Андрющенко.
По ее словам, в основу фильма-реконструкции лягут малоизвестные детали периода освобождения Курской области от ВСУ, в том числе операции "Поток".
"С нами приехал режиссер, который уже начал собирать этот материал и беседовать с людьми, которые принимали участие в этих событиях", - уточнила собеседница агентства.
По ее словам, к работе над фильмом в качестве консультантов будут привлекаться непосредственные участники событий.
КультураКурская областьЛуганская Народная РеспубликаАлександр ХинштейнЛенфильмВооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
