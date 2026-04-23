Краткий пересказ от РИА ИИ Киностудия «Ленфильм» планирует создать документальный фильм о событиях в приграничье Курской области.

ЛУГАНСК, 23 апр – РИА Новости. Детали операции "Поток" и другие малоизвестные эпизоды по освобождению курского приграничья лягут в основу документальной ленты киностудии "Ленфильм", сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в ЛНР.

"Это будет документальный фильм, он основан на реальных событиях", - сообщила Андрющенко.

По ее словам, в основу фильма-реконструкции лягут малоизвестные детали периода освобождения Курской области от ВСУ , в том числе операции "Поток".

"С нами приехал режиссер, который уже начал собирать этот материал и беседовать с людьми, которые принимали участие в этих событиях", - уточнила собеседница агентства.