Детали операции "Поток" лягут в основу документальной ленты "Ленфильма"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киностудия «Ленфильм» планирует создать документальный фильм о событиях в приграничье Курской области.
- В основу фильма-реконструкции лягут малоизвестные детали периода освобождения Курской области от ВСУ, в том числе операции «Поток».
- К работе над фильмом в качестве консультантов будут привлекаться непосредственные участники событий.
ЛУГАНСК, 23 апр – РИА Новости. Детали операции "Поток" и другие малоизвестные эпизоды по освобождению курского приграничья лягут в основу документальной ленты киностудии "Ленфильм", сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в ЛНР.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что киностудия "Ленфильм" планирует запуск серии документальных фильмов на тему СВО, один из которых будет снят о событиях в приграничье Курской области.
"Это будет документальный фильм, он основан на реальных событиях", - сообщила Андрющенко.
По ее словам, в основу фильма-реконструкции лягут малоизвестные детали периода освобождения Курской области от ВСУ, в том числе операции "Поток".
"С нами приехал режиссер, который уже начал собирать этот материал и беседовать с людьми, которые принимали участие в этих событиях", - уточнила собеседница агентства.
По ее словам, к работе над фильмом в качестве консультантов будут привлекаться непосредственные участники событий.
