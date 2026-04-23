Архиепископ прокомментировал проект закона о борьбе с ненавистью в Канаде - РИА Новости, 23.04.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
03:58 23.04.2026
Архиепископ прокомментировал проект закона о борьбе с ненавистью в Канаде

Архиепископ Гавриил: канадский закон о борьбе с ненавистью угрожает христианам

Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Здание Парламента Канады. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата общин Канады одобрила новый законопроект о борьбе с ненавистью, который предусматривает ответственность за умышленное разжигание ненависти к определенным группам населения в общественных местах.
  • Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) считает, что этот законопроект может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий.
  • По мнению архиепископа, в случае принятия закона цитаты из Библии, которые могут быть расценены как выступление против нетрадиционной сексуальной ориентации, будут истолкованы как разжигание ненависти.
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Рассматриваемый в Канаде законопроект о борьбе с ненавистью может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий, заявил в интервью РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) из Русской православной церкви заграницей.
В конце марта палата общин Канады одобрила новый законопроект о борьбе с ненавистью, который теперь поступил на рассмотрение сената. Документ, в частности, предусматривает новую статью Уголовного кодекса об ответственности за умышленное разжигание ненависти к определенным группам населения в общественных местах.
"Получается, что теперь будет нельзя цитировать выдержки из Библии, которые могут быть расценены как выступление против нетрадиционной сексуальной ориентации. Как мы знаем, в Ветхом Завете и в посланиях апостола Павла есть очень сильные слова против этого", - сказал архиепископ Гавриил.
По его словам, в случае принятия закона подобные цитаты в Канаде могут быть истолкованы как разжигание ненависти.
Священнослужитель выразил уверенность, что это идет вразрез с учением трех мировых религий - христианства, иудаизма и ислама. По его мнению, последователи этих религий выступят против принятия документа.
