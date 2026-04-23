Архиепископ прокомментировал проект закона о борьбе с ненавистью в Канаде

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Рассматриваемый в Канаде законопроект о борьбе с ненавистью может создать угрозу для свободного исповедания христианства и других мировых религий, заявил в интервью РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) из Русской православной церкви заграницей.

В конце марта палата общин Канады одобрила новый законопроект о борьбе с ненавистью, который теперь поступил на рассмотрение сената. Документ, в частности, предусматривает новую статью Уголовного кодекса об ответственности за умышленное разжигание ненависти к определенным группам населения в общественных местах.

"Получается, что теперь будет нельзя цитировать выдержки из Библии, которые могут быть расценены как выступление против нетрадиционной сексуальной ориентации. Как мы знаем, в Ветхом Завете и в посланиях апостола Павла есть очень сильные слова против этого", - сказал архиепископ Гавриил.

По его словам, в случае принятия закона подобные цитаты в Канаде могут быть истолкованы как разжигание ненависти.