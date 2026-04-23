В Хабаровском крае пропала группа рыбаков
11:03 23.04.2026 (обновлено: 12:59 23.04.2026)
В Хабаровском крае пропала группа рыбаков

© Фото : Главное управление МЧС России по Хабаровскому краюВыезд спасателей ПСО МЧС России в район имени Лазо для поиска пропавших рыбаков. 23 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровском крае пропала группа из пяти рыбаков, которые отправились на рыбалку в район реки Катен.
  • Спасатели МЧС выехали на поиски рыбаков.
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Пятеро человек, по предварительной информации, поехали ловить рыбу в районе реки Катен в Хабаровском крае и пропали, спасатели выехали на их поиски, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
По предварительной информации, пятеро человек в возрасте от 19 до 32 лет на автомобиле 18 апреля уехали из Хабаровска и отправились рыбачить в районе реки Катен, отметили в ведомстве. По информации спасателей, телефонной связи с рыбаками в настоящее время нет.
"Днем 23 апреля из Хабаровска в район имени Лазо на автомобиле повышенной проходимости выехали шестеро спасателей ПСО (поисково-спасательного отряда - ред.) МЧС России с необходимым снаряжением", – говорится в сообщении.
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
