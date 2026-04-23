В Хабаровском крае пропала группа рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Пятеро человек, по предварительной информации, поехали ловить рыбу в районе реки Катен в Хабаровском крае и пропали, спасатели выехали на их поиски, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.