В Хабаровском крае пропала группа рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Пятеро человек, по предварительной информации, поехали ловить рыбу в районе реки Катен в Хабаровском крае и пропали, спасатели выехали на их поиски, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
По предварительной информации, пятеро человек в возрасте от 19 до 32 лет на автомобиле 18 апреля уехали из Хабаровска и отправились рыбачить в районе реки Катен, отметили в ведомстве. По информации спасателей, телефонной связи с рыбаками в настоящее время нет.