"Одолеть Россию". Заявление Каллас об Украине вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украину усилит предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро.
"Поздравляю вас, Кая Каллас. 90 миллиардов евро ради того, чтобы мужчин похищали с улиц, а матерей переезжали машины в попытках спасти своих сыновей", — написал @DD_Geopolitics.
"Евросоюз предоставляет средства, которые дадут украинцам возможность купить больше золотых туалетов, пока итальянцы даже не сводят концы с концами", — пожаловался @SicilianoSum.
"Вы лишь только увеличиваете количество потерь, не меняя исход войны. Из-за вас погибнут больше людей", — подытожила @VviewSsonicMair.
В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
