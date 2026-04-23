"Одолеть Россию". Заявление Каллас об Украине вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 23.04.2026
16:29 23.04.2026

"Одолеть Россию". Заявление Каллас об Украине вызвало переполох на Западе

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро вызвало активное обсуждение в социальной сети X.
  • Пользователи соцсети выразили мнение, что выделение кредита не изменит исход конфликта и приведет к увеличению потерь среди украинцев.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украину усилит предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро.
«
"Поздравляю вас, Кая Каллас. 90 миллиардов евро ради того, чтобы мужчин похищали с улиц, а матерей переезжали машины в попытках спасти своих сыновей", — написал @DD_Geopolitics.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 на международном авиасалоне Ле Бурже — 2017 во Франции - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
СМИ раскрыли, что Франция и Польша хотят устроить на границе с Россией
Вчера, 14:36
"Эти миллиарды евро гарантируют, что еще больше украинцев погибнет на фронте. У Европы нет возможности одолеть Россию и не будет никогда", — указал @GalliumArsenid1.
"Евросоюз предоставляет средства, которые дадут украинцам возможность купить больше золотых туалетов, пока итальянцы даже не сводят концы с концами", — пожаловался @SicilianoSum.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Нет серьезного желания". Глава МИД Эстонии дерзко высказался о России
Вчера, 13:05
«
"Вы лишь только увеличиваете количество потерь, не меняя исход войны. Из-за вас погибнут больше людей", — подытожила @VviewSsonicMair.
В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В Финляндии сделали резкое заявление о России
Вчера, 11:39
 
