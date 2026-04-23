Калинская проиграла аутсайдеру на турнире в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Калинская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В своем стартовом матче Калинская уступила Далме Галфи из Венгрии со счетом 3:6, 3:6.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

В своем стартовом матче Калинская, 22-й номер мирового рейтинга, уступила 117-й ракетке мира Далме Галфи из Венгрии со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.