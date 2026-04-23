Калинская проиграла аутсайдеру на турнире в Мадриде

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В своем стартовом матче Калинская, 22-й номер мирового рейтинга, уступила 117-й ракетке мира Далме Галфи из Венгрии со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
23 апреля 2026
В третьем круге Галфи сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой (8-я ракетка мира) и Панной Удварди (78).