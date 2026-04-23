Юрист объяснил, когда наступает совершеннолетие - РИА Новости, 23.04.2026
03:46 23.04.2026
Юрист объяснил, когда наступает совершеннолетие

РИА Новости: совершеннолетие наступает на следующий день после 18-летия

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российский паспорт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совершеннолетие гражданина России наступает на следующий день после его 18-го дня рождения.
  • Все права и обязанности, связанные с совершеннолетием, вступают в силу только на следующий день после даты рождения.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершеннолетие гражданина России наступает только на следующий день после его 18-го дня рождения, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В соответствии с гражданским законодательством совершеннолетие наступает не в дату рождения гражданина, когда ему исполняется 18 лет, а только на следующий день", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что еще в 2018 году министерство труда России разъяснило, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 191 ГК РФ, течение срока, определенного конкретным периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено его начало.
"Таким образом, ни календарная дата, ни наступление события в срок не засчитываются. Следовательно, сроком наступления совершеннолетия является следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока", - пояснил Хаминский.
Как подчеркнул юрист, все права и обязанности, связанные с совершеннолетием, вступают в силу только на следующий день после даты рождения.
ОбществоРоссияМоскваМосковская областьАлександр Хаминский
 
 
