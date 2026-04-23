Юрист объяснил, когда наступает совершеннолетие

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совершеннолетие гражданина России наступает только на следующий день после его 18-го дня рождения, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"В соответствии с гражданским законодательством совершеннолетие наступает не в дату рождения гражданина, когда ему исполняется 18 лет, а только на следующий день", - рассказал Хаминский

Юрист напомнил, что еще в 2018 году министерство труда России разъяснило, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 191 ГК РФ, течение срока, определенного конкретным периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено его начало.

"Таким образом, ни календарная дата, ни наступление события в срок не засчитываются. Следовательно, сроком наступления совершеннолетия является следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока", - пояснил Хаминский.