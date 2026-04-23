10:28 23.04.2026 (обновлено: 10:29 23.04.2026)
В Подмосковье "ясновидящая" выманила у пенсионерки восемь миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье "ясновидящая" и ее родственница выманили у пенсионерки за 6 лет более 8 миллионов рублей.
  • Злоумышленницы убедили пенсионерку проводить платные ритуалы.
  • Сотрудники полиции задержали подозреваемую при передаче ей муляжа денег за очередную услугу.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Ясновидящая" и ее родственница выманили у пенсионерки за 6 лет более 8 миллионов рублей в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Полицейские установили, что одна из злоумышленниц познакомилась с пожилой женщиной, представилась ясновидящей и убедила её в том, что для благополучия близких родственников необходимо проводить платные ритуалы: ставить свечи в монастырях, заказывать поминальные записки, осуществлять "чистки", а также другие обряды. Стоимость каждой такой услуги составляла от десятков до сотен тысяч рублей, отметила представительница МВД.
"В течение 6 лет потерпевшая под влиянием уговоров и психологического давления неоднократно переводила денежные средства на счета, указанные аферисткой, а также передавала наличные при личных встречах. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей", - сказала Петрова.
Как отметила Петрова, после того, как пенсионерка рассказала о происходящем сыну, он сразу же обратился в полицию, а дальнейшее общение с мошенницей проходило под контролем оперативников.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в момент передачи ей муляжа денег за очередной ритуал.
Также полицейские задержали родственницу подозреваемой - 35-летнюю жительницу Щёлково. Правоохранители установили, что она помогала писать сообщения и звонить потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантки заключены под стражу, отмечается в сообщении.
"В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных", - заключила Петрова.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоТатьяна Петрова
 
 
