Токио не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на новые правила экспорта

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Токио не рассматривает возможность поставок вооружения Киеву, заявило посольство Японии в Москве.
"Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи", — утверждают там.
Зеленский сделал тревожное заявление о ситуации в зоне СВО
22 апреля, 20:12
В диппредставительстве пояснили, что киевский режим не может быть получателем, поскольку не заключал соответствующего соглашения.
Правительство Японии 21 апреля изменило правила экспорта оружия, разрешив поставку всех его видов, в том числе летальных. Это касается как готовой продукции, так и комплектующих. Решение же о поставках будет принимать не парламент, а Совет национальной безопасности.
При этом поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, считаются принципиально невозможными, однако в особых случаях допускаются исключения.