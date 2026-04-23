Токио не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на новые правила экспорта - РИА Новости, 23.04.2026
13:59 23.04.2026 (обновлено: 14:48 23.04.2026)
Токио не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на новые правила экспорта

Япония не сможет экспортировать оружие на Украину из-за отсутствия соглашения

© REUTERS / The Yomiuri Shimbun/Taketo OishiЯпонский танк Type 10
Японский танк Type 10 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© REUTERS / The Yomiuri Shimbun/Taketo Oishi
Японский танк Type 10. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония не рассматривает возможность передачи летального оружия Украине.
  • Поставки возможны только в страны, с которыми подписаны соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Токио не рассматривает возможность поставок вооружения Киеву, заявило посольство Японии в Москве.
"Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи", — утверждают там.
В диппредставительстве пояснили, что киевский режим не может быть получателем, поскольку не заключал соответствующего соглашения.
Правительство Японии 21 апреля изменило правила экспорта оружия, разрешив поставку всех его видов, в том числе летальных. Это касается как готовой продукции, так и комплектующих. Решение же о поставках будет принимать не парламент, а Совет национальной безопасности.
При этом поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, считаются принципиально невозможными, однако в особых случаях допускаются исключения.
