Токио не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на новые правила экспорта

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Токио не рассматривает возможность поставок вооружения Киеву, заявило посольство Японии в Москве.

В диппредставительстве пояснили, что киевский режим не может быть получателем, поскольку не заключал соответствующего соглашения.