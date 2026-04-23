В Японии медведь ранил сотрудника сил самообороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В префектуре Фукусима медведь напал и ранил сотрудника сил самообороны Японии.
- С начала апреля в префектуре Фукусима зарегистрированы случаи выхода медведей из спячки, в том числе нападение медведя на полицейского и предположительное нападение на пропавшую женщину.
ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Медведь напал и ранил сотрудника сил самообороны Японии в префектуре Фукусима, сообщило местное телевидение.
С начала апреля в префектуре стали замечать медведей, вышедших из спячки. В среду сообщалось о том, что медведь ранил полицейского, который был направлен на поиски пропавшей женщины. В ходе поисков было обнаружено тело женщины, предположительно, причиной смерти стало также нападение медведя.
Как сообщало местное телевидение, мужчина был направлен на тушение возгорания сухой травы на полигоне. Пожар был потушен через пять часов, но во время тушения медведь напал на военного и повредил ему руки. Опасности для жизни мужчины нет.
По данным министерства окружающей среды Японии, в 2025 финансовом году (1 апреля 2025 года - 31 марта 2026 года) число пострадавших от нападений медведей достигло 238 человек, из них 13 погибли, что стало рекордным показателем для страны.
24 декабря 2025, 18:24