В Японии медведь ранил сотрудника сил самообороны

С начала апреля в префектуре стали замечать медведей, вышедших из спячки. В среду сообщалось о том, что медведь ранил полицейского, который был направлен на поиски пропавшей женщины. В ходе поисков было обнаружено тело женщины, предположительно, причиной смерти стало также нападение медведя.

Как сообщало местное телевидение, мужчина был направлен на тушение возгорания сухой травы на полигоне. Пожар был потушен через пять часов, но во время тушения медведь напал на военного и повредил ему руки. Опасности для жизни мужчины нет.