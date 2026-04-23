Израиль заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 23.04.2026
Кац: Израиль готов возобновить конфликт с Ираном и ждет «зеленого света» от США

© Фото : public domainМинистерство обороны Израиля
Министерство обороны Израиля - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : public domain
Министерство обороны Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль готов возобновить войну против Ирана и ожидает "зеленого света" от США.
  • Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
  • По его словам, следующая атака ЦАХАЛ будет "сокрушительной и смертоносной".
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Израиль готов возобновить конфликт с Ираном и ожидает "зеленого света" от Соединенных Штатов, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
«
"Израиль готов возобновить войну против Ирана. Армия обороны Израиля готова к обороне и нападению, цели обозначены. Мы ожидаем "зелёного света" от США...", - заявил Кац на совещании с военными.
По утверждению Каца, слова которого распространила пресс-служба министерства обороны, следующая атака Израиля будет "сокрушительной и смертоносной", включая удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Из Персидского залива надвигается кислотный шторм
22 апреля, 08:00
 
В миреИзраильИранСШАИсраэль КацВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала