Израиль заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Израиль готов возобновить конфликт с Ираном и ожидает "зеленого света" от Соединенных Штатов, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

По утверждению Каца, слова которого распространила пресс-служба министерства обороны, следующая атака Израиля будет "сокрушительной и смертоносной", включая удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.