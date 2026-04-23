Израиль заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр - РИА Новости. Израиль готов возобновить конфликт с Ираном и ожидает "зеленого света" от Соединенных Штатов, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
По утверждению Каца, слова которого распространила пресс-служба министерства обороны, следующая атака Израиля будет "сокрушительной и смертоносной", включая удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
