- В Иваново полностью потушили пожар в производственном здании.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в расположенном в городе Иваново производственном здании, где загорелась кровля, полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе сообщили, что кровля производственного здания горит в Иваново на площади в тысячу квадратных метров. Вскоре открытое горение было ликвидировано.
"Пожар в производственном здании полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении министерства.