04:43 23.04.2026 (обновлено: 09:15 23.04.2026)
В Иваново на кровле производственного здания вспыхнул пожар

© Фото : МЧС Ивановской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в производственном здании в Иваново
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кровля производственного здания горит в Иваново на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Иваново, улица Сосновая, 28. По прибытии установлено, что произошло возгорание на кровле производственного здания. Площадь пожара составляет 1 тысячу "квадратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы пожарных сосредоточены на тушении пожара и защите стоящего рядом здания. К тушению привлечены 46 человек и 17 единиц техники.
Ликвидация пожара в многоквартирном жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В Махачкале кровля дома, где тушат пожар, полностью охвачена огнем
Вчера, 00:31
 
ПроисшествияИвановоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
