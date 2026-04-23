В Иваново на кровле производственного здания вспыхнул пожар

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кровля производственного здания горит в Иваново на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что силы пожарных сосредоточены на тушении пожара и защите стоящего рядом здания. К тушению привлечены 46 человек и 17 единиц техники.