Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Италии ищут возможные связи 64 футболистов с эскорт-агентством
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:43 23.04.2026 (обновлено: 11:49 23.04.2026)
СМИ: в Италии ищут возможные связи 64 футболистов с эскорт-агентством

Repubblica: фигурантами дела об сети эскорт-услуг в Италии стали 64 футболиста

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПолицейская машина в Италии
Полицейская машина в Италии - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в медиабанк
Полицейская машина в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянские следователи изучают возможные связи 64 профессиональных футболистов с эскорт-агентством.
  • Расследование определит, являются ли футболисты, фигурирующие в записях телефонных разговоров, просто участниками вечеринок или людьми, которые также платили за услуги.
РИМ, 23 апр - РИА Новости. Итальянские следователи изучают возможные связи 64 профессиональных футболистов с деятельностью эскорт-агентства, организовывавшего закрытые вечеринки c дополнительными услугами в элитных заведениях Милана, пишет газета Repubblica.
Отмечается, что список, в числе которых фигурируют десятки футболистов итальянской Серии А, включая игроков "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Сассуоло" и "Вероны", не является списком подозреваемых, поскольку даже в случае покупки секс-услуг они не могут быть привлечены к ответственности за отсутствием подобного преступления в законодательстве. Подозреваемыми по делу об организации проституции являются руководители компании по организации мероприятий Ma.De Milano. По данным прокуратуры, с августа 2024 года по начало 2026-го оборот агентства превысил 1,2 миллиона евро.
В судебных документах отдельно упоминаются пять игроков, однако и они не проходят по делу как обвиняемые. В частности, речь идет о возможных финансовых обязательствах перед организаторами услуг или упоминаниях в разговорах участников схемы. "Возможно, что в ходе расследования в качестве свидетелей будут допрошены некоторые футболисты, особенно те, у кого имеются наиболее убедительные доказательства использования "дополнительных услуг". Расследование определит, являются ли другие имена, фигурирующие в записях телефонных разговоров, просто участниками вечеринок или людьми, которые также платили за секс", - говорится в статье.
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
ВС Испании подтвердил оправдание Неймара по делу о трансфере в "Барселону"
22 апреля, 15:26
 
ФутболСпортМиланИнтерЮвентусВокруг спортаСерия А (чемпионат Италии по футболу)скандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала