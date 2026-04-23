СМИ: в Италии ищут возможные связи 64 футболистов с эскорт-агентством

РИМ, 23 апр - РИА Новости. Итальянские следователи изучают возможные связи 64 профессиональных футболистов с деятельностью эскорт-агентства, организовывавшего закрытые вечеринки c дополнительными услугами в элитных заведениях Милана, пишет газета Repubblica.
Отмечается, что список, в числе которых фигурируют десятки футболистов итальянской Серии А, включая игроков "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Сассуоло" и "Вероны", не является списком подозреваемых, поскольку даже в случае покупки секс-услуг они не могут быть привлечены к ответственности за отсутствием подобного преступления в законодательстве. Подозреваемыми по делу об организации проституции являются руководители компании по организации мероприятий Ma.De Milano. По данным прокуратуры, с августа 2024 года по начало 2026-го оборот агентства превысил 1,2 миллиона евро.
В судебных документах отдельно упоминаются пять игроков, однако и они не проходят по делу как обвиняемые. В частности, речь идет о возможных финансовых обязательствах перед организаторами услуг или упоминаниях в разговорах участников схемы. "Возможно, что в ходе расследования в качестве свидетелей будут допрошены некоторые футболисты, особенно те, у кого имеются наиболее убедительные доказательства использования "дополнительных услуг". Расследование определит, являются ли другие имена, фигурирующие в записях телефонных разговоров, просто участниками вечеринок или людьми, которые также платили за секс", - говорится в статье.