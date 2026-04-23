Италия может направить в Ормузский пролив четыре корабля для разминирования

РИМ, 23 апр – РИА Новости. Италия подготовила для отправки в Ормузский пролив четыре корабля для возможной миссии по его разминированию, сообщил начальник Главного штаба ВМС страны адмирал Джузеппе Берутти Берготто.

"Предложенный начальником Главного штаба вооруженных сил план в качестве предосторожности предусматривает создание группы, состоящей из двух тральщиков, единиц эскорта и материально-технического обеспечения, что позволит нам продлить период развертывания. Всего четыре корабля", - заявил он в эфире телеканала Rai1.