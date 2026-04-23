Италия может направить в Ормузский пролив четыре корабля для разминирования

РИМ, 23 апр – РИА Новости. Италия подготовила для отправки в Ормузский пролив четыре корабля для возможной миссии по его разминированию, сообщил начальник Главного штаба ВМС страны адмирал Джузеппе Берутти Берготто.
"Предложенный начальником Главного штаба вооруженных сил план в качестве предосторожности предусматривает создание группы, состоящей из двух тральщиков, единиц эскорта и материально-технического обеспечения, что позволит нам продлить период развертывания. Всего четыре корабля", - заявил он в эфире телеканала Rai1.
По словам адмирала, участие Италии в возможной миссии может быть предусмотрено в составе международной коалиции. "Другие страны также направят тральщики. В Европе это Франция, Англия и объединенная группа Нидерландов и Бельгии", - заявил Берутти Берготто.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства - "Махам-3" и "Махам-7".
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто допустил участие итальянских судов в миссии по разминированию Ормузского пролива, уточнив, что тральщики могут достичь его вод за 20-25 дней.