Рейтинг@Mail.ru
В европейских листовках начала XVI века обнаружили понятие "русский варвар"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 23.04.2026 (обновлено: 10:25 23.04.2026)

В европейских листовках начала XVI века обнаружили понятие "русский варвар"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКруглый стол в рамках проекта "У истоков антироссийской пропаганды: летучие листки — "социальные сети" XVI-XVII вв."
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С 1515 года в Европе начали массово позиционировать Россию как страну "варваров". Об этом заявили ведущие эксперты Российской национальной библиотеки, которые приняли участие в круглом столе "У истоков антироссийской пропаганды", прошедшем в медиагруппе "Россия сегодня".
В качестве подтверждения они продемонстрировали европейские "Летучие листки" (листовки), которые считаются предшественниками газет (распространялись большими тиражами в публичных местах, например на ярмарках, или прибивались к дверям храмов и ратуш). В XVI веке "Листки" воспринимались как поставщики злободневной информации и были очень популярны во всей Европе, поскольку только из этих источников черпались знания о России (Московии) вплоть до конца XVII века.
Гравюра Истинное и правдоподобное представление ужасного происшествия (1672 год) - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Средневековые соцсети. Как в XVI веке зарождались фейковые новости о России
21 апреля, 08:00
"Мейнстримом для "Летучих листков" была военно-пропагандистская тематика: множество сюжетов, где тысячи московских воинов проигрывают горстке польских рыцарей. Культивируется образ жителя России — неумелого в военном деле восточного варвара, который действует исподтишка", — заявил заместитель генерального директора по библиотечной работе Российской национальной библиотеки Станислав Голубцов.
У истоков антироссийской пропаганды: летучие листки — социальные сети XVI-XVII вв. - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Летучие листки — "социальные сети" XVI-XVII веков
22 апреля, 17:19
При этом, по мнению экспертов РНБ, "Листки" базируются на серьезных идеологических установках. В качестве примера заведующая информационно-библиографическим отделом Надежда Веденяпина привела листовку, основанную на "Трактате о двух Сарматиях" (историко-географический трактат Матвея Меховского, опубликованный в 1517 году).
По ее словам, польский историк утверждает, что "московиты — это вообще не русские, а настоящие русские живут только под подданством литовского князя". "Это он говорит о московском государстве. Там живут дикари…", — прокомментировала листовку эксперт РНБ.
Еще один яркий пример о "варварстве русских", который транслировался на всю Европу, — польский "Летучий листок" о взятии Смоленска. Напомним, что на протяжении XVI-XVII веков русское княжество регулярно переходило из рук в руки, и овладение им считалось военным триумфом.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Летучий листок
Летучий листок
"В "Летучих листках" очень кратко, но красочно объяснялось, почему город надо срочно брать: "Там князь московский чудовищно притесняет местных жителей, безбожно нарушает их права. И мы с болью в сердце вынуждены вмешаться, потому что от нас того требует цивилизационная функция, да и сам Господь…", — рассказал Голубцов.
При этом эксперт продемонстрировал листок "Триумф радостный": "Благостная просьба поддержать всенародного короля Владислава в его движении на Москву — это богоугодное дело, поскольку в Московии хоть и пахотные земли, но живут там одни схизматики…"
© РИА Новости / Алексей Даничев
Летучий листок "Триумф радостный"
Летучий листок "Триумф радостный"
Специальный проект "У истоков антироссийской пропаганды" создан в Год единства народов России (2026) Российской национальной библиотекой и международной медиагруппой "Россия сегодня" в рамках Национального консорциума по историческому просвещению. Вторая встреча посвящена летучим листкам XVI-XVII вв., одно из самых крупных собраний которых находится сегодня в Российской национальной библиотеке.
 
ОбществоСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеРоссияЕвропаСмоленскРоссийская национальная библиотекаТуринская плащаницаистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала