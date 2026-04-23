В европейских листовках начала XVI века обнаружили понятие "русский варвар"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С 1515 года в Европе начали массово позиционировать Россию как страну "варваров". Об этом заявили ведущие эксперты Российской национальной библиотеки, которые приняли участие в круглом столе "У истоков антироссийской пропаганды", прошедшем в медиагруппе "Россия сегодня".

В качестве подтверждения они продемонстрировали европейские "Летучие листки" (листовки), которые считаются предшественниками газет (распространялись большими тиражами в публичных местах, например на ярмарках, или прибивались к дверям храмов и ратуш). В XVI веке "Листки" воспринимались как поставщики злободневной информации и были очень популярны во всей Европе, поскольку только из этих источников черпались знания о России (Московии) вплоть до конца XVII века.

"Мейнстримом для "Летучих листков" была военно-пропагандистская тематика: множество сюжетов, где тысячи московских воинов проигрывают горстке польских рыцарей. Культивируется образ жителя России — неумелого в военном деле восточного варвара, который действует исподтишка", — заявил заместитель генерального директора по библиотечной работе Российской национальной библиотеки Станислав Голубцов.

При этом, по мнению экспертов РНБ, "Листки" базируются на серьезных идеологических установках. В качестве примера заведующая информационно-библиографическим отделом Надежда Веденяпина привела листовку, основанную на "Трактате о двух Сарматиях" (историко-географический трактат Матвея Меховского, опубликованный в 1517 году).

По ее словам, польский историк утверждает, что "московиты — это вообще не русские, а настоящие русские живут только под подданством литовского князя". "Это он говорит о московском государстве. Там живут дикари…", — прокомментировала листовку эксперт РНБ.

Еще один яркий пример о "варварстве русских", который транслировался на всю Европу, — польский "Летучий листок" о взятии Смоленска. Напомним, что на протяжении XVI-XVII веков русское княжество регулярно переходило из рук в руки, и овладение им считалось военным триумфом.

"В "Летучих листках" очень кратко, но красочно объяснялось, почему город надо срочно брать: "Там князь московский чудовищно притесняет местных жителей, безбожно нарушает их права. И мы с болью в сердце вынуждены вмешаться, потому что от нас того требует цивилизационная функция, да и сам Господь…", — рассказал Голубцов.

При этом эксперт продемонстрировал листок "Триумф радостный": "Благостная просьба поддержать всенародного короля Владислава в его движении на Москву — это богоугодное дело, поскольку в Московии хоть и пахотные земли, но живут там одни схизматики…"