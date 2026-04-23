Иранский военный атташе рассказал о сотрудничестве ИРИ с Россией

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана в военной сфере находятся на высочайшем уровне, заявил военный атташе Ирана в России Садек Резаи Могаддам.

Военный атташе также выразил уверенность в том, что развитие конструктивного сотрудничества между вооруженными силами - залог национальной безопасности сторон.