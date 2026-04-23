Иранский военный атташе рассказал о сотрудничестве ИРИ с Россией - РИА Новости, 23.04.2026
21:18 23.04.2026
Иранский военный атташе рассказал о сотрудничестве ИРИ с Россией

Могаддам: отношения РФ и Ирана в военной сфере находятся на высочайшем уровне

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения России и Ирана в военной сфере находятся на высочайшем уровне, заявил военный атташе Садек Резаи Могаддам.
  • По его словам, оборонные отношения между странами построены на основе взаимного уважения.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана в военной сфере находятся на высочайшем уровне, заявил военный атташе Ирана в России Садек Резаи Могаддам.
"Оборонные отношения находятся на самом высоком историческом уровне, эти отношения построены на основе взаимного уважения", - сказал он на мероприятии по случаю дня армии Ирана.
Военный атташе также выразил уверенность в том, что развитие конструктивного сотрудничества между вооруженными силами - залог национальной безопасности сторон.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Посол Ирана в России заявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем
Вчера, 19:47
 
