Иранский военный атташе рассказал о сотрудничестве ИРИ с Россией

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отношения РФ и Ирана в военной сфере находятся на высочайшем уровне, заявил военный атташе Ирана в России Садек Резаи Могаддам.
"Оборонные отношения находятся на самом высоком историческом уровне, эти отношения построены на основе взаимного уважения", - сказал он на мероприятии по случаю дня армии Ирана.
Военный атташе также выразил уверенность в том, что развитие конструктивного сотрудничества между вооруженными силами - залог национальной безопасности сторон.