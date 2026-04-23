19:47 23.04.2026
Посол Ирана в России заявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Иран вышел победителем из конфликта с США и Израилем, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Они использовали против Ирана весь свой военный потенциал, однако итогом стала историческая победа Ирана", - сказал он на мероприятии по случаю дня армии Ирана, назвав войну неравной.
По словам дипломата, в результате военного нападения США и Израиля погибли более 3 тысяч гражданских, в том числе 220 детей и 250 женщин, ударам подверглись порядка 125,6 тысячи гражданских объектов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
