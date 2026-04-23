Рейтинг@Mail.ru
СМИ: встречи глав ЕС на Кипре не приведут к конкретному результату по Ирану - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 23.04.2026
СМИ: встречи глав ЕС на Кипре не приведут к конкретному результату по Ирану

Politico: на встрече глав ЕС на Кипре не будет конкретных обсуждений Ирана

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Politico со ссылкой на европейского дипломата пишет, что обсуждения ситуации вокруг Ирана на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре ни к чему конкретному не приведут.
  • Как отмечает издание, ситуация вокруг Ирана остается одним из главных приоритетов ЕС, но ожидания от обсуждений невысоки.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обсуждения ситуации вокруг Ирана на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре ни к чему конкретному не приведут, пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Как отмечает издание, ситуация вокруг Ирана остается одним из главных приоритетов ЕС, но ожидания от обсуждений невысоки.
"Всегда хорошо, когда лидеры придерживаются общий позиции и информируют друг друга, но ничего конкретного из этого не выйдет", - приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти на мировой рынок.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по стране, подчеркнув при этом, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
Неформальная встреча глав государств ЕС состоится на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля.
В миреИранСШАКипрДональд ТрампЕвросоюзPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала