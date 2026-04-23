СМИ: встречи глав ЕС на Кипре не приведут к конкретному результату по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обсуждения ситуации вокруг Ирана на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре ни к чему конкретному не приведут, пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
"Всегда хорошо, когда лидеры придерживаются общий позиции и информируют друг друга, но ничего конкретного из этого не выйдет", - приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти на мировой рынок.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по стране, подчеркнув при этом, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.