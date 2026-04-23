Рейтинг@Mail.ru
"Еще один шаг": в США сделали важное заявление о блокаде Ирана - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 23.04.2026
"Еще один шаг": в США сделали важное заявление о блокаде Ирана

TNI: морская блокада Ирана лишь усугубляет положение США в конфликте

© Фото : U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США в рамках операции "Эпическая ярость"
Морские пехотинцы США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журнал The National Interest пишет, что морская блокада Ирана усугубляет положение США в конфликте и превратилась в шаг на пути эскалации.
  • По словам издания, сейчас Соединенным Штатам уже поздно что-либо предпринимать, потому что в текущей ситуации блокада Ирана не принесет Вашингтону никакой выгоды.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. морская блокада Ирана лишь усугубляет положение США в конфликте, пишет американский журнал The National Interest.
"После начала войны блокада перестала быть инструментом принуждения и превратилась в еще один шаг на пути эскалации конфликта, предоставив Тегерану новые возможности", — говорится в публикации.
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Мы проиграли". В США поразились сокрушительному удару Ирана
22 апреля, 23:02
По словам издания, сейчас Соединенным Штатам уже поздно что-либо предпринимать, потому что в текущей ситуации блокада Ирана не принесет Вашингтону никакой выгоды.
"Предположений о том, что Ближний Восток может вернуться к довоенному статус-кво, больше не существует", — резюмировалжурнал.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Уже мчатся в Белый дом": в США сообщили о давлении на Трампа из-за Ирана
22 апреля, 04:37
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Это катастрофа". В США запаниковали из-за угрозы срыва перемирия с Ираном
Вчера, 05:20
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала