Атака БПЛА в Нижегородской области не затронула жилую инфраструктуру

- Атаку БПЛА на Кстовский район Нижегородской области отразили над промзоной.
- Жилая инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Жилая инфраструктура в результате атаки БПЛА на Кстовский район не повреждена, пострадавших нет, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что ночью над промзоной Кстовского района была отражена атака 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий.
"По предварительной информации, пострадавших нет, жилая инфраструктура не повреждена", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
