Хинштейн назвал уход Пиманова невосполнимой утратой

КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, режиссера и продюсера Алексея Пиманова, назвав его уход невосполнимой утратой для отечественного телевидения и кинематографа.

В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году, у него не выдержало сердце.

"Невосполнимая утрата для всего отечественного телевидения и кинематографа. Ушёл из жизни мой добрый друг и коллега, известный журналист, режиссёр, продюсер Алексей Пиманов. Мы были знакомы и дружили с Алексеем очень много лет. Это был сильный, цельный, очень яркий, безумно талантливый человек. Хорошо помню, с каким азартом и восторгом он снимал свой первый художественный фильм", - написал Хинштейн на платформе Max.

По словам Хинштейна, программа "Человек и закон", которую Пиманов бессменно вёл на протяжении 30 лет, является одной из легенд на ТВ.