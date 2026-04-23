21:36 23.04.2026 (обновлено: 21:37 23.04.2026)
Хинштейн назвал уход Пиманова невосполнимой утратой для российского ТВ

Режиссер и продюсер Алексей Пиманов . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хинштейн выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, режиссера и продюсера Алексея Пиманова.
  • Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни из-за проблем с сердцем.
  • Хинштейн назвал уход Пиманова невосполнимой утратой для отечественного телевидения и кинематографа.
КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, режиссера и продюсера Алексея Пиманова, назвав его уход невосполнимой утратой для отечественного телевидения и кинематографа.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году, у него не выдержало сердце.
"Невосполнимая утрата для всего отечественного телевидения и кинематографа. Ушёл из жизни мой добрый друг и коллега, известный журналист, режиссёр, продюсер Алексей Пиманов. Мы были знакомы и дружили с Алексеем очень много лет. Это был сильный, цельный, очень яркий, безумно талантливый человек. Хорошо помню, с каким азартом и восторгом он снимал свой первый художественный фильм", - написал Хинштейн на платформе Max.
По словам Хинштейна, программа "Человек и закон", которую Пиманов бессменно вёл на протяжении 30 лет, является одной из легенд на ТВ.
"Выражаю искренние соболезнования всем близким, родным, друзьям Алексея. Мы никогда тебя не забудем!" - добавил губернатор.
