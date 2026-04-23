Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

- Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что как минимум одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Афин в союзе во второй половине 2027 года.
- О какой стране идет речь, остается загадкой, при этом ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году.
- Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути к вступлению в ЕС, и некоторые страны ожидают этого момента уже много лет.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис утверждает, что как минимум одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Афин в союзе во второй половине 2027 года, пишет газета Politico.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
"На Дельфийском экономическом форуме... Герапетритис выступил с прогнозом, что, по крайней мере, одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Греции в ЕС во второй половине 2027 года", - говорится в публикации издания.
При этом, как отмечает Politico, о какой именно стране говорил министр, остается загадкой.
В марте Politico писало, что Евросоюзу будет сложно убедить нынешних членов принять в свои ряды бедные страны, к числу которых относится и Украина, поскольку, скорее всего, те будут получать из бюджета больше, чем в него вносить. Как отмечало издание, в случае обретения такими странами членства они также перетянут на себя финансирование и старые члены будут получать еще меньше, чем сейчас.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в странах ЕС видят неготовность Киева к членству, как бы это ни скрывали евробюрократы. По ее словам, возможное вступление Украины в Евросоюз может добить это объединение изнутри.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.