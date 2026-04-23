Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис утверждает, что как минимум одна страна может присоединиться к ЕС во время председательства Афин в союзе во второй половине 2027 года, пишет газета Politico.

В марте Politico писало, что Евросоюзу будет сложно убедить нынешних членов принять в свои ряды бедные страны, к числу которых относится и Украина, поскольку, скорее всего, те будут получать из бюджета больше, чем в него вносить. Как отмечало издание, в случае обретения такими странами членства они также перетянут на себя финансирование и старые члены будут получать еще меньше, чем сейчас.