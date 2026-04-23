В Госдуме рассказали, как сменить не исполняющую обязанности УК

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут сменить не исполняющую свои обязанности управляющую компанию, проведя общее собрание собственников квартир и проголосовав при наличии кворума за соответствующее решение, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный.

"В случае нарушений жильцам в первую очередь стоит выяснить, кто является ответственным за ту или иную работу, чтобы правильно определить виновного в нарушении жилищного законодательства. Перед непосредственной подачей жалобы - во избежание спорных ситуаций – лучше постараться зафиксировать факт нарушения. Например, сделать фотографии или снять видео. Желательно совместно с соседями составить коллективный акт осмотра общедомового имущества, приложив к нему фото- или видеоматериалы, подтверждающие некачественное осуществление управляющей организацией своих обязанностей", - посоветовал парламентарий.