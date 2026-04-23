В Госдуме рассказали, как сменить не исполняющую обязанности УК

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут сменить не исполняющую свои обязанности управляющую компанию, проведя общее собрание собственников квартир и проголосовав при наличии кворума за соответствующее решение, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный.
"Если жалобами добиться устранения нарушений не получается, жильцы, согласно нормам Жилищного кодекса, имеют право сменить управляющую компанию. Для этого нужно провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома. Решение о разрыве взаимоотношений с конкретной УК прописывается в протоколе собрания или составляется отдельно - и имеет законную силу, если явка жильцов составила более 50%", - сказал Куринный.
Депутат Госдумы также отметил, что жильцы могут менять управляющие компании сколько угодно раз, но делать это можно не чаще одного раза в год.
"В случае нарушений жильцам в первую очередь стоит выяснить, кто является ответственным за ту или иную работу, чтобы правильно определить виновного в нарушении жилищного законодательства. Перед непосредственной подачей жалобы - во избежание спорных ситуаций – лучше постараться зафиксировать факт нарушения. Например, сделать фотографии или снять видео. Желательно совместно с соседями составить коллективный акт осмотра общедомового имущества, приложив к нему фото- или видеоматериалы, подтверждающие некачественное осуществление управляющей организацией своих обязанностей", - посоветовал парламентарий.