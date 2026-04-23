"Все немцы". В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией
20:05 23.04.2026 (обновлено: 23:40 23.04.2026)
"Все немцы". В Германии сделали тревожное заявление о войне с Россией

BZ: новая военная стратегия Германии навсегда изменит ее отношения с Россией

© AP Photo / Henry Nicholls — Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
  • Колумнист Berliner Zeitung Михаэль Майер считает, что новая военная стратегия Германии навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Взаимоотношения между Москвой и Берлином уже никогда не будут прежними, пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер, комментируя утверждение Германией военной стратегии, где Россия определена как "главная угроза".
"Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, стратеги бундесвера глубоко убеждены, что военная угроза со стороны России реальна.
Германия впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
