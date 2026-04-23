- Колумнист Berliner Zeitung Михаэль Майер считает, что новая военная стратегия Германии навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Взаимоотношения между Москвой и Берлином уже никогда не будут прежними, пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер, комментируя утверждение Германией военной стратегии, где Россия определена как "главная угроза".
По словам автора статьи, стратеги бундесвера глубоко убеждены, что военная угроза со стороны России реальна.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
