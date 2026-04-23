Песков отреагировал на новую военную стратегию Германии
10:40 23.04.2026 (обновлено: 11:09 23.04.2026)
Песков отреагировал на новую военную стратегию Германии

Песков: у многих европейцев бежит холодок по спине от военной стратегии ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У многих европейцев "бежит холодок по спине" от военной стратегии Германии, когда они читают о планах Берлина создать самую сильную армию в Европе, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев "бежит холодок по спине", когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.
"Я думаю, что, наверное, когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, у многих европейцев холодок бежит по спине", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя сообщения о том, что Германия приняла стратегию развития вооруженных сил.
Германия впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
