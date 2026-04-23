Командир разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после угроз - РИА Новости, 23.04.2026
08:52 23.04.2026
Командир разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после угроз

Командир ВСУ сбежал в ФРГ после угроз от родственников пропавших подчиненных

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию.
  • Причиной бегства стали угрозы от родственников пропавших без вести военнослужащих, которые служили в его батальоне.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести украинских военных, служивших у него в подчинении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командир 53-го отдельного разведывательного батальона Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих, выехал в Германию, где находится в своей квартире в Франкфурт-на-Майне", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, этот факт может указывать на утрату 53-м разведбатом боеспособности.
