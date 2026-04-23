Газизов сказал про лимит на легионеров в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости не стал опровергать информацию о том, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) приняли совместную позицию против ужесточения лимита на легионеров.
"Пока промолчу. Завтра встреча представителей клубов РПЛ с министром спорта России по этому вопросу", — сказал Газизов.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев предлагал сократить число иностранных игроков в заявке с 13 до 12, а также уменьшить допустимое количество легионеров на поле с восьми до семи.