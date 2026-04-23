Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
18:08 23.04.2026 (обновлено: 18:10 23.04.2026)
Газизов сказал про лимит на легионеров в РПЛ

© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов
© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости не стал опровергать информацию о том, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) приняли совместную позицию против ужесточения лимита на легионеров.
В четверг Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что клубы РПЛ единогласно согласовали позицию против ужесточения лимита на легионеров со следующего сезона. По данным источника, лига, опираясь на мнение клубов, намерена выступить против проекта приказа Минспорта РФ.
"Пока промолчу. Завтра встреча представителей клубов РПЛ с министром спорта России по этому вопросу", — сказал Газизов.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев предлагал сократить число иностранных игроков в заявке с 13 до 12, а также уменьшить допустимое количество легионеров на поле с восьми до семи.
ФутболСпортРоссияШамиль ГазизовДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Михаил Дегтярев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала