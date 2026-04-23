Гарбузов: комплекс "ТехноАрена" стал призером федеральной премии

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спортивно-досуговый комплекс "ТехноАрена" стал призером федеральной премии SportsFacilities ("Спортивные сооружения") 2025-2026, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Комплекс, реализованный строительной компанией ООО "Промстрой" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", стал призером в номинации "Лучший многофункциональный спортивный объект".

В 2026 году премия объединила свыше 360 участников из 64 регионов России, среди них "ТехноАрена" поборолась с 88 финалистами.

"Город реализует инфраструктурные проекты, которые становятся ключевыми площадками для развития профессионального и массового спорта. Расположенная на территории столичной ОЭЗ "ТехноАрена" – именно такой проект. В настоящий момент он играет ключевую роль в спортивной жизни Зеленограда и уже сегодня наглядно демонстрирует, каким должен быть современный спортивно-досуговый комплекс: технологичным, многофункциональным и по-настоящему востребованным у жителей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, "ТехноАрена" открылась в прошлом году. Объект общей площадью 16,9 тысячи квадратных метров реализован по индивидуальному проекту и изначально создавался как многофункциональное пространство, где спортивные, досуговые и сервисные функции объединены в единую спортивную экосистему нового поколения.

На данный момент в состав комплекса входят две ледовые площадки, универсальный манеж с искусственным покрытием, спортивный зал площадью 600 квадратных метров, фитнес-клуб, а также центр ракетных видов спорта, прокат и магазин спортивного оборудования, кафетерий и ресторан с панорамным видом на ледовые арены.

В пресс-службе уточнили, что площадка рассчитана на разные сценарии эксплуатации. Например, от регулярного тренировочного процесса и профессиональных соревнований до массового спорта, семейного досуга и публичных мероприятий, включая конференции, тренинги и семинары.

Генеральный директор ООО "Промстрой" Владислав Султанов подчеркнул, что при реализации "ТехноАрены" задача выходила за рамки строительства современного спортивного объекта — важно было обеспечить стабильную и эффективную работу сложного многофункционального комплекса с высокой пропускной способностью.

Он уточнил, что решение этой задачи потребовало комплексной синхронизации конструкторских и технологических решений, применения современных надежных материалов и детальной проработки логистики потоков посетителей, формирующей продуманную эксплуатационную модель. Все это закладывает долгосрочное качество проекта и определяет его реальную ценность для столицы и будущих посетителей.

Премия SportsFacilities проходит в рамках Sportb2b expo&forum ("Выставки и форума на тему спорта категории “бизнес бизнесу”") и объединяет лучшие практики в сфере проектирования, строительства, оснащения и эксплуатации спортивной инфраструктуры.

Призерство в одной из ключевых номинаций "ТехноАрены" стало важным подтверждением того, что современные многофункциональные спортивные комплексы, которые создаются в московской городской среде, способны не только отвечать актуальному запросу жителей, но и занимать лидирующее место в общероссийской отраслевой повестке.

По словам генерального директора ГК SportB2B ("Спорт “бизнес бизнесу”"), руководителя проекта Светланы Данилиной, премия SportsFacilities является профессиональной площадкой, где получают оценку наиболее сильные проектные решения в сфере строительства, оснащения и эксплуатации спортивной инфраструктуры. Поэтому статус призера имеет особое значение для участников, так как он свидетельствует о высоком уровне проекта, который задает ориентир по качеству реализации, функциональной продуманности и эксплуатационной эффективности для других российских спортивных объектов.