Гарбузов: комплекс "ТехноАрена" стал призером федеральной премии

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спортивно-досуговый комплекс "ТехноАрена" стал призером федеральной премии SportsFacilities ("Спортивные сооружения") 2025-2026, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Комплекс, реализованный строительной компанией ООО "Промстрой" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", стал призером в номинации "Лучший многофункциональный спортивный объект".
В 2026 году премия объединила свыше 360 участников из 64 регионов России, среди них "ТехноАрена" поборолась с 88 финалистами.
"Город реализует инфраструктурные проекты, которые становятся ключевыми площадками для развития профессионального и массового спорта. Расположенная на территории столичной ОЭЗ "ТехноАрена" – именно такой проект. В настоящий момент он играет ключевую роль в спортивной жизни Зеленограда и уже сегодня наглядно демонстрирует, каким должен быть современный спортивно-досуговый комплекс: технологичным, многофункциональным и по-настоящему востребованным у жителей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Так, "ТехноАрена" открылась в прошлом году. Объект общей площадью 16,9 тысячи квадратных метров реализован по индивидуальному проекту и изначально создавался как многофункциональное пространство, где спортивные, досуговые и сервисные функции объединены в единую спортивную экосистему нового поколения.
На данный момент в состав комплекса входят две ледовые площадки, универсальный манеж с искусственным покрытием, спортивный зал площадью 600 квадратных метров, фитнес-клуб, а также центр ракетных видов спорта, прокат и магазин спортивного оборудования, кафетерий и ресторан с панорамным видом на ледовые арены.
В пресс-службе уточнили, что площадка рассчитана на разные сценарии эксплуатации. Например, от регулярного тренировочного процесса и профессиональных соревнований до массового спорта, семейного досуга и публичных мероприятий, включая конференции, тренинги и семинары.
Генеральный директор ООО "Промстрой" Владислав Султанов подчеркнул, что при реализации "ТехноАрены" задача выходила за рамки строительства современного спортивного объекта — важно было обеспечить стабильную и эффективную работу сложного многофункционального комплекса с высокой пропускной способностью.
Он уточнил, что решение этой задачи потребовало комплексной синхронизации конструкторских и технологических решений, применения современных надежных материалов и детальной проработки логистики потоков посетителей, формирующей продуманную эксплуатационную модель. Все это закладывает долгосрочное качество проекта и определяет его реальную ценность для столицы и будущих посетителей.
Премия SportsFacilities проходит в рамках Sportb2b expo&forum ("Выставки и форума на тему спорта категории “бизнес бизнесу”") и объединяет лучшие практики в сфере проектирования, строительства, оснащения и эксплуатации спортивной инфраструктуры.
Призерство в одной из ключевых номинаций "ТехноАрены" стало важным подтверждением того, что современные многофункциональные спортивные комплексы, которые создаются в московской городской среде, способны не только отвечать актуальному запросу жителей, но и занимать лидирующее место в общероссийской отраслевой повестке.
По словам генерального директора ГК SportB2B ("Спорт “бизнес бизнесу”"), руководителя проекта Светланы Данилиной, премия SportsFacilities является профессиональной площадкой, где получают оценку наиболее сильные проектные решения в сфере строительства, оснащения и эксплуатации спортивной инфраструктуры. Поэтому статус призера имеет особое значение для участников, так как он свидетельствует о высоком уровне проекта, который задает ориентир по качеству реализации, функциональной продуманности и эксплуатационной эффективности для других российских спортивных объектов.
ОЭЗ является территорией со специальным юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь размещения высокотехнологичных предприятий особой экономической зоны превышает 430 гектаров. "Технополис Москва" является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов на протяжении нескольких лет.