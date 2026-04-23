Тренер "Локомотива" рассказал о кондициях Пиняева

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев, впервые сыгравший после травмы в матче чемпионата России с петербургским "Зенитом", еще не готов к тому, чтобы проводить долгий отрезок времени на поле, заявил главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов.
Пиняев получил травму 5 марта в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1). "Локомотив" в среду сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хавбек вышел на поле на 74-й минуте встречи.
"Пиняев еще не готов выходить на такой отрезок времени. Он провел две-три тренировки в общей группе. Его диапазон на сегодняшний день - 15-20 минут максимум. Он набирает форму после большого перерыва, практически два месяца пропустил. Мы его давно на поле не видели. Здесь нужно действовать очень аккуратно", - сказал Галактионов журналистам.
Сразу после перерыва на поле вышел 19-летний защитник Даниил Чевардин. Для него это был четвертый матч за "Локомотив" в карьере.
"Авансов у нас нет. Есть конкуренция. Чевардин проявлял себя хорошо на сборах, в матчах. До этого в Оренбурге хорошо вышел. Сегодня получил больше игрового времени. Считаю, что он сыграл очень неплохо, качественно - и по двигательной активности, и мяч практически не терял", - отметил тренер.