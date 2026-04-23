Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Локомотива" рассказал о кондициях Пиняева
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:54 23.04.2026
Тренер "Локомотива" рассказал о кондициях Пиняева

Галактионов сообщил, что Пиняев пока готов выходить на поле максимум на 20 минут

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Пиняев
Сергей Пиняев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев, впервые сыгравший после травмы в матче чемпионата России с петербургским "Зенитом", еще не готов к тому, чтобы проводить долгий отрезок времени на поле, заявил главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов.
Пиняев получил травму 5 марта в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1). "Локомотив" в среду сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хавбек вышел на поле на 74-й минуте встречи.
"Пиняев еще не готов выходить на такой отрезок времени. Он провел две-три тренировки в общей группе. Его диапазон на сегодняшний день - 15-20 минут максимум. Он набирает форму после большого перерыва, практически два месяца пропустил. Мы его давно на поле не видели. Здесь нужно действовать очень аккуратно", - сказал Галактионов журналистам.
Сразу после перерыва на поле вышел 19-летний защитник Даниил Чевардин. Для него это был четвертый матч за "Локомотив" в карьере.
"Авансов у нас нет. Есть конкуренция. Чевардин проявлял себя хорошо на сборах, в матчах. До этого в Оренбурге хорошо вышел. Сегодня получил больше игрового времени. Считаю, что он сыграл очень неплохо, качественно - и по двигательной активности, и мяч практически не терял", - отметил тренер.
ФутболСпортСергей ПиняевМихаил ГалактионовЛокомотив (Москва)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала