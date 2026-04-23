Гаджиев рассказал, как относится к новому лимиту на легионеров

Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Ведомство пригласило руководителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола, она должна пройти 24 апреля. В четверг Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что клубы Российской премьер-лиги единогласно согласовали позицию против ужесточения лимита на легионеров со следующего сезона. По данным источника, лига, опираясь на мнение клубов, намерена выступить против проекта приказа Минcпорта РФ.

"Я спокойно отношусь к постепенному сокращению числа легионеров, - сказал Гаджиев. - Вы помните, что сначала Минспорт намеревался резко сократить их число. Но хорошо, что Минспорт не стал принимать такое решение сразу и начал опрос. Представители министерства встречались с членами бюро (Объединения отечественных тренеров), они высказали мнение, что пока сокращать число легионеров не надо, и российские ребята должны выдерживать конкуренцию, не пользуясь льготами, потому что на них и цена необоснованно может возрасти. В целом договоренность получилась нормальная, сейчас есть информация, что в министерстве намереваются двигаться именно постепенно. То есть "минус один". Это можно считать компромиссным решением, которое можно и поддержать, учитывая, как это все было вначале".

Собеседник агентства добавил, что информации, как может пройти встреча в пятницу, нет. "Что в кулуарах министерства происходит, мы не знаем, что отдельные представители клубов будут говорить завтра, тоже неизвестно. Важно понимать - чтобы наши игроки играли, их нужно хорошо готовить. Это главное. У нас народ талантливый, мы не инвалиды. Если мы будем правильно работать, государство нас поддержит, и мы правильно выстроим образование тренеров, а оно хромает, правильно выстроим программы подготовки мальчишек, мы сможем выдержать любую конкуренцию. Понятно, что в профессиональном футболе мы все равно будем привлекать легионеров, но наши ребята будут играть с ними на равных, конкуренция будет расти и уровень футбола тоже будет расти", - заключил Гаджиев.