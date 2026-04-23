19:21 23.04.2026
Гаджиев рассказал, как относится к новому лимиту на легионеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство спорта России подготовило проект приказа о сокращении количества легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2026/27: в заявке будет не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле можно будет не более семи.
  • Гаджи Гаджиев, почетный президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо», считает проект компромиссным решением, которое стоит поддержать.
  • Гаджиев подчеркнул важность качественной подготовки российских игроков для повышения уровня футбола и конкуренции с легионерами.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Проект министерства спорта России по сокращению количества легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) является компромиссным решением, которое стоит поддержать, заявил РИА Новости почетный президент махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев.
Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Ведомство пригласило руководителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола, она должна пройти 24 апреля. В четверг Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что клубы Российской премьер-лиги единогласно согласовали позицию против ужесточения лимита на легионеров со следующего сезона. По данным источника, лига, опираясь на мнение клубов, намерена выступить против проекта приказа Минcпорта РФ.
"Я спокойно отношусь к постепенному сокращению числа легионеров, - сказал Гаджиев. - Вы помните, что сначала Минспорт намеревался резко сократить их число. Но хорошо, что Минспорт не стал принимать такое решение сразу и начал опрос. Представители министерства встречались с членами бюро (Объединения отечественных тренеров), они высказали мнение, что пока сокращать число легионеров не надо, и российские ребята должны выдерживать конкуренцию, не пользуясь льготами, потому что на них и цена необоснованно может возрасти. В целом договоренность получилась нормальная, сейчас есть информация, что в министерстве намереваются двигаться именно постепенно. То есть "минус один". Это можно считать компромиссным решением, которое можно и поддержать, учитывая, как это все было вначале".
Собеседник агентства добавил, что информации, как может пройти встреча в пятницу, нет. "Что в кулуарах министерства происходит, мы не знаем, что отдельные представители клубов будут говорить завтра, тоже неизвестно. Важно понимать - чтобы наши игроки играли, их нужно хорошо готовить. Это главное. У нас народ талантливый, мы не инвалиды. Если мы будем правильно работать, государство нас поддержит, и мы правильно выстроим образование тренеров, а оно хромает, правильно выстроим программы подготовки мальчишек, мы сможем выдержать любую конкуренцию. Понятно, что в профессиональном футболе мы все равно будем привлекать легионеров, но наши ребята будут играть с ними на равных, конкуренция будет расти и уровень футбола тоже будет расти", - заключил Гаджиев.
Генеральный директор махачкалинского Динамо Шамиль Газизов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Газизов сказал про лимит на легионеров в РПЛ
ФутболГаджи ГаджиевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
