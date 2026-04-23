"Ницца" обыграла "Страсбур" и вышла в финал Кубка Франции

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Ницца" одержала победу над "Страсбуром" в матче полуфинала Кубка Франции по футболу.
Встреча в Страсбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Элье Ваи (51-я и 82-я минуты), забивший второй мяч с пенальти.
В финале "Ницца" сыграет с "Лансом". Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен". В текущем розыгрыше парижане вылетели, проиграв в дерби "Парижу" на стадии 1/16 финала.
Кубок Франции
22 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
51’ • Эли Вахи
82’ • Эли Вахи (П)