Рейтинг@Mail.ru
"Ницца" обыграла "Страсбур" и вышла в финал Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:33 23.04.2026 (обновлено: 00:37 23.04.2026)
"Ницца" обыграла "Страсбур" и вышла в финал Кубка Франции

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Freepik.com
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ницца» обыграла «Страсбур» со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка Франции по футболу.
  • В финале «Ницца» сыграет с «Лансом».
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Ницца" одержала победу над "Страсбуром" в матче полуфинала Кубка Франции по футболу.
Встреча в Страсбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Элье Ваи (51-я и 82-я минуты), забивший второй мяч с пенальти.
В финале "Ницца" сыграет с "Лансом". Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен". В текущем розыгрыше парижане вылетели, проиграв в дерби "Парижу" на стадии 1/16 финала.
Кубок Франции
22 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Страсбур
0 : 2
Ницца
51‎’‎ • Эли Вахи
(Джонатан Клаусс)
82‎’‎ • Эли Вахи (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортСтрасбургНиццаСтрасбурЛансКубок Франции по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала