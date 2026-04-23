11:37 23.04.2026
ФСБ показала видео задержания жителя Кубани, планировавшего вступить в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УФСБ России по Краснодарскому краю показало видео задержания жителя Каневского района Кубани, планировавшего вступить в ряды украинского военизированного подразделения.
  • Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. УФСБ России по Краснодарскому краю показала видео задержания жителя Каневского района Кубани, планировавшего вступить в ряды украинского военизированного подразделения.
По данным ведомства, уроженец Кубани 1999 года рождения самостоятельно связался с представителем подразделения через мессенджер для получения инструкций. На видео показаны кадры задержания мужчины сотрудниками Управления ФСБ при попытке покинуть Российскую Федерацию.
Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
ФСБ дала подробности об агенте Киева, собиравшегося устроить взрыв в Москве
22 апреля, 10:11
 
