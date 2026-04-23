Жителя Кубани задержали за желание вступить в украинское подразделение

- Жителя Каневского района Кубани задержали за намерение вступить в ряды военизированного подразделения Украины.
- Задержанный самостоятельно установил связь в мессенджере Telegram с представителем объединения, признанного террористическим в России.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации"
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Жителя Каневского района Кубани задержали за намерение вступить в ряды военизированного подразделения Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ, 1999 года рождения, который планировал принять участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
По информации службы, задержанный 1999 года рождения самостоятельно установил связь в мессенджере Telegram с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. Получив необходимые инструкции от куратора, он предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управления ФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.