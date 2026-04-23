Жителя Кубани задержали за желание вступить в украинское подразделение

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Жителя Каневского района Кубани задержали за намерение вступить в ряды военизированного подразделения Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.