Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кубани задержали за желание вступить в украинское подразделение - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 23.04.2026 (обновлено: 11:35 23.04.2026)
Жителя Кубани задержали за желание вступить в украинское подразделение

ФСБ задержало жителя Кубани за желание вступить в украинское подразделение

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Каневского района Кубани задержали за намерение вступить в ряды военизированного подразделения Украины.
  • Задержанный самостоятельно установил связь в мессенджере Telegram с представителем объединения, признанного террористическим в России.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации"
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Жителя Каневского района Кубани задержали за намерение вступить в ряды военизированного подразделения Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ, 1999 года рождения, который планировал принять участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
По информации службы, задержанный 1999 года рождения самостоятельно установил связь в мессенджере Telegram с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. Получив необходимые инструкции от куратора, он предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управления ФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
ПроисшествияУкраинаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала